İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde jandarma tarafından iki hafta boyunca yürütülen narkotik operasyonlarında 1 ton 628 kilo uyuşturucu ve 750 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 110 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Jandarma zehir tacirlerine 29 ilde büyük operasyon düzenledi. 2 haftadır devam eden operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

110 KİŞİ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu bilgileri aktardı;



"1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık. 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

