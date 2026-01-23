Adana’da yaşayan Ayça Yıldırım’ın boşanmaya çalıştığı eşi hakkındaki iddiaları kan dondurdu. Genç kadının otomobili gasp edildi, görümcesi evine çilingirle girip eşyalarını çaldı. Yıldırım, eşinin kendisini kaçırıp darp etmeye çalıştığını da iddia ederek “O da 1 aylık kelepçe, insanı özgürlüğünden mahrum bırakmanın bedeli 1 ay mı" sözleri ile tepki gösterdi.

İddiaya göre Adana’da 26 sene S.Y. ile evlenen Ayça Yıldırım, 2016 yılında eşinden boşandı. Çift, 2019 yılında yeniden evlendi.

6 Şubat depremlerinden sonra çift arasında başlayan geçimsizlik sonrasında Ayça Yıldırım ile S.Y., ayrı evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın, 2025 yılının başında boşanmak için Adana 4. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru sonrasında yaşananlar ise ‘Pes’ dedirtti.

Zincirleme suçlara 1 aylık kelepçe! Boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

"KAÇIRIP DARP ETTİ" İDDİASI

Ayça Yıldırım'ın otomobili gasp edildi, boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşi ve yeğeni evine defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdi ve eşyalarını taşıdı. Yıldırım, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kendisini kaçırıp darp ettiğini de öne sürdü.

Zincirleme suçlara 1 aylık kelepçe! Boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

“FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET VAR”

Ayça Yıldırım, bu süreci şöyle anlattı:

Boşanma davasının normal hukuki bir süreç olarak devam edeceğini düşünmüştüm. Şu anda artık fiziksel ve psikolojik şiddet var. Bunlar artık benim bıkıp, teslim olmam için yapılan bir süreç. Pes etmemem gerektiğini fark ettim. Ben suçlu değilim, sahip olduğum şeyleri korumam gerekiyor. Boşanma davası başladığında bu şahıs ikametgahını oturduğu ev yerine tapusu benim üzerime olan bu evi gösteriyor.

Zincirleme suçlara 1 aylık kelepçe! Boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

“SAHTE SÖZLEŞME SUNUYORLAR”

Yıldırım “Aramızda nikah olduğu için güven sarsıcı hareket olarak gözüküyor. Burası benim evim ama benim evime ben giremeyeyim diye bir de karakola şikayetçi oluyorlar. Güya burasını ben eşimin yeğeni ve kız kardeşine 3 bin liraya kiraya vermişim gibi sahte bir sözleşme sunuyorlar" dedi.

Zincirleme suçlara 1 aylık kelepçe! Boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

“ELEKTRONİK KELEPÇESİ VAR”

“Önceden korkuyordum ama artık beni kaçırmaya çalıştığı için bir elektronik kelepçesi var. Ancak o da 1 aylık bir kelepçe” diyen Yıldırım, söz konusu duruma “İnsanı özgürlüğünden mahrum bırakmanın bedeli 1 ay mı?" sözleri ile tepki gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası