Aşka Düşman dizisinin doktor Uygar'ı kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nereli?

4 Ocak 2024 23:02 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 23:02

Aşka Düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin gönlünü kaptırdığı doktor Uyga'ı merak edildi. Doktor Uygarı oynayan kişinin Cem Yiğit Üzümoğlu'dur. TV8 ekranlarında başlayan Aşka Düşman dizisinin farklı konusu adeta seyirciyi merak ettirdi. İnci'nin ablası Mahur ile sakin bir evlilik yapma planları kuran doktor Uygur, İnci'yi görünce tüm planları değişti. İnci'ye aşık olan Uygar, hem Mahur'dan hem annesi Bahriye'den çekindi. Peki İnci ile Uygar'ın aşkı en olacak?

AŞKA DÜŞMAN UYGAR KİMDİR?

Yaşadığı aşklardan dolayı tecrübe edinmiş doktor Uygar, tüm hayatını işine adamış. Resmen aşka küsen Uygar, yıllardır arkadaşı olan Mahur ile ileride bir gün evleneceğini planlar. Ancak hayatı Mahur'ın kardeşi İnci'yi görene kadar sakindi. İnci'yle beraber tüm hayatı değişir.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. cem Yiğit Üüzmoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olduktan sonra Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yapmak için yurt dışına gitti. Türkiye'ye gelince birçok tiyatro oyununda yer aldı. 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Troas" ile "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Akabinde genç oyuncu 2018 yılında ''Troas'' ve ''Kalp'' oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği ''Evlat'' isimli oyunda yer aldı. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde ''Emir'' karakteriyle hafızalara kazındı.