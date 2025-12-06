2025’in en güvenli beş ülkesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Küresel Barış Endeksi (GPI), çatışmaların tırmandığı, sınır gerilimlerinin arttığı ve ticaret savaşlarının hız kesmediği 2025 yılına ilişkin en çarpıcı raporlarından birini yayımladı.
Dünya genelinde istikrarsızlığın derinleştiği bir dönemde yalnızca birkaç ülke barış seviyesini korumayı başararak, küresel fırtınanın ortasında sakin bir ada gibi öne çıktı.
Araştırma; askeri harcamalardan terör tehditlerine, dış çatışmalardan toplumsal güvenliğe kadar 23 kritik gösterge üzerinden hazırlandı.
GPI verilerine göre birçok ülke istikrarsızlıkla mücadele ederken, zirvede yer alan ülkeler düşük suç oranı, güçlü sosyal yapı, etkili güvenlik politikaları ve uzun yıllardır süren istikrarlarıyla dikkat çekti.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ: İZLANDA
İzlanda, 2008’den bu bu yana listenin değişmez lideri. Askeri çatışma yaşamaması, polislerin silah taşımadan görev yapması, düşük suç oranı ve güçlü sosyal güvenlik ağı ülkeyi dünyanın en huzurlu toplumu haline getiriyor.
İzlandalılar için güvenlik, günlük hayatın doğal bir parçası:
• Bebekler dışarıda arabalarında uyutulabiliyor.
• Gece sokakta yürümek olağan bir davranış.
• Toplumsal cinsiyet eşitliği dünya standartlarının üzerinde.
İzlanda’daki uzun süreli huzur, güçlü kurumlar ve toplumdaki dayanışma sayesinde ülkede güvenlik duygusunun nasıl kökleştiğini açık biçimde yansıtıyor.
SESSİZ BARIŞ: İRLANDA
20. yüzyılın sonlarında ciddi çatışmalar yaşayan İrlanda, bugün barışı temel alan politikalarıyla öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Askerî yapılanmasını yıllar içinde kademeli olarak azaltması, ülkenin Küresel Barış Endeksi’ndeki yükselişinde önemli rol oynadı.
Hem ülke içinde hem ülke dışında çatışma riskinin düşük olması, İrlanda’yı dünyanın en sakin ve güvenli bölgelerinden biri yapıyor.
İrlandalı Jack Fitzsimons, ülkedeki huzur ortamını şöyle anlattı:
"Derin bir topluluk ve dostluk hissi var. Küçük bir kasabada da olsanız, büyük bir şehirde de olsanız kendinizi evinizde gibi hissedersiniz."
Fitzsimons, sosyal destek sistemlerinin güçlü olmasının eşitsizlikleri azalttığını ve gerginlikleri büyümeden çözdüğünü belirtti:
"İnsanlar gerçekten birbirini kolluyor. Bir yabancıdan yardım isteyebilirsiniz; çoğu zaman sizin için yolunu değiştirmeye hazır birini bulursunuz."
Dayanışma kültürü ve düşük çatışma ortamı, İrlanda’nın barışı sürdürmedeki başarısını günlük hayatta da görünür kılıyor.
HUZUR ÜLKESİ: YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, sıkı silah yasaları, düşük suç oranı ve yüksek sosyal güven düzeyi sayesinde endekste ilk üçe yükseldi.
Ülkede çocukların okula yürüyerek gitmesi, evlerin kapılarının çoğu zaman kilitlenmemesi ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olması, barışçı atmosferi destekleyen unsurlar arasında.
AVUSTURYA:'TARAFSIZLIĞIN SAĞLADIĞI İSTİKRAR'
Avusturya’nın anayasal tarafsızlık politikası, kaynaklarını sürtüşmeler yerine sosyal refaha yönlendirmesine imkan tanıyor.
Güçlü sosyal devlet, etkili sağlık sistemi ve yüksek hayatstandardı Avusturya’yı dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getiriyor.
GÜVENLİĞİN GETİRDİĞİ ÖZGÜRLÜK: SİNGAPUR
Asya’nın en güvenli ülkesi olan Singapur, disiplinli şehir yönetimi, düşük suç oranı ve güçlü kamu düzeni sayesinde endekste üst sıralarda yer alıyor.
Gece geç saatlerde dahi güvenli sokaklar, Singapurlular için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
163 ülkenin değerlendirildiği Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye bu yıl bir sıra yükselerek 146. sıraya çıktı.
TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE AŞAĞI SIRALARDA GÖRÜNÜYOR?
GPI raporunda Türkiye, Suriye ve Etiyopya gibi sahalarda yürütülen uluslararası operasyonlarda rol aldığı gerekçesiyle “birden fazla dış çatışmaya dahil ülkeler” kategorisine yerleştiriliyor.
Bölgesel güvenlik rolünün yüksek olması, askerî kapasite ve caydırıcılık alanındaki artış gibi jeopolitik faktörlere göre değerlendiriyor.
Söz konusu kriterler Türkiye’nin endeks puanını etkilemiş olsa da, Ankara’nın bölgesel krizlere aktif müdahale kapasitesi, diplomatik inisiyatifleri ve uluslararası alanda artan etkisi, ülkenin küresel dengelerde daha belirgin bir konuma yerleşmesini sağladı.
Rapora göre Doğu Avrupa–Orta Asya bölgesi, 2025 Barış Endeksi’nde en büyük düşüşü yaşayan ikinci bölge oldu. Bu gerilemede, bölgeyi doğrudan etkileyen Rusya–Ukrayna savaşının sürmesi başlıca neden olarak gösterildi.
Ayrıca raporda, küresel etki kapasitesine sahip ülke sayısının Soğuk Savaş dönemine kıyasla yaklaşık üç kat arttığına işaret edildi. Bu kapsamda Türkiye’nin, BAE, Vietnam ve Güney Afrika ile birlikte etki alanını giderek genişleten bölgesel aktörler arasında yer aldığı vurgulandı.