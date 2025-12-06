GPI verilerine göre birçok ülke istikrarsızlıkla mücadele ederken, zirvede yer alan ülkeler düşük suç oranı, güçlü sosyal yapı, etkili güvenlik politikaları ve uzun yıllardır süren istikrarlarıyla dikkat çekti.

Dünya genelinde istikrarsızlığın derinleştiği bir dönemde yalnızca birkaç ülke barış seviyesini korumayı başararak, küresel fırtınanın ortasında sakin bir ada gibi öne çıktı.

Küresel Barış Endeksi (GPI), çatışmaların tırmandığı, sınır gerilimlerinin arttığı ve ticaret savaşlarının hız kesmediği 2025 yılına ilişkin en çarpıcı raporlarından birini yayımladı.

İzlanda’daki uzun süreli huzur, güçlü kurumlar ve toplumdaki dayanışma sayesinde ülkede güvenlik duygusunun nasıl kökleştiğini açık biçimde yansıtıyor.

İzlandalılar için güvenlik, günlük hayatın doğal bir parçası: • Bebekler dışarıda arabalarında uyutulabiliyor. • Gece sokakta yürümek olağan bir davranış. • Toplumsal cinsiyet eşitliği dünya standartlarının üzerinde.

İzlanda, 2008’den bu bu yana listenin değişmez lideri. Askeri çatışma yaşamaması, polislerin silah taşımadan görev yapması, düşük suç oranı ve güçlü sosyal güvenlik ağı ülkeyi dünyanın en huzurlu toplumu haline getiriyor.

SESSİZ BARIŞ: İRLANDA

20. yüzyılın sonlarında ciddi çatışmalar yaşayan İrlanda, bugün barışı temel alan politikalarıyla öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Askerî yapılanmasını yıllar içinde kademeli olarak azaltması, ülkenin Küresel Barış Endeksi’ndeki yükselişinde önemli rol oynadı.

Hem ülke içinde hem ülke dışında çatışma riskinin düşük olması, İrlanda’yı dünyanın en sakin ve güvenli bölgelerinden biri yapıyor.

İrlandalı Jack Fitzsimons, ülkedeki huzur ortamını şöyle anlattı:

"Derin bir topluluk ve dostluk hissi var. Küçük bir kasabada da olsanız, büyük bir şehirde de olsanız kendinizi evinizde gibi hissedersiniz."

Fitzsimons, sosyal destek sistemlerinin güçlü olmasının eşitsizlikleri azalttığını ve gerginlikleri büyümeden çözdüğünü belirtti:

"İnsanlar gerçekten birbirini kolluyor. Bir yabancıdan yardım isteyebilirsiniz; çoğu zaman sizin için yolunu değiştirmeye hazır birini bulursunuz."

Dayanışma kültürü ve düşük çatışma ortamı, İrlanda’nın barışı sürdürmedeki başarısını günlük hayatta da görünür kılıyor.