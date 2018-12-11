Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yemen'e Sessiz Kalma" başlıklı yardım kampanyasının tanıtım toplantısına katılarak yardım kampanyası ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşadığını belirterek, insanlığın vicdan sınavını bu kez Yemen'de kaybettiğini söyledi.



Erbaş, "Kurduğu medeniyetlerde uyguladığı ahlak ve adalet ile asırlarca insanlığın sığınağı olmuş ve bugün hakkı, hakikati, adalet ve merhameti, iyilik ve güzel ahlakı yeryüzüne tanıtmak ve temsil etmekle mükellef bir ümmetin mensuplarının hâli maalesef içler acısıdır." dedi.



Başkan Erbaş, konuşmalarına şöyle devam etti;

“Elbette İslam coğrafyasında yaşanan sorunların, acıların, küresel müdahalelerle ve emperyalizmle, uluslararası faktörlerin sömürgeci politikalarıyla ilgili boyutunun varlığı inkâr edilemez. Ancak bu durum, sorunlarımızı tamamen harici unsurlara indirgeyerek, sorumluluklarımızı ve hatalarımızı görmezden gelmeye mazeret olamaz. Kabul edelim ki bizim ümmet olarak maalesef çok ciddi hatalarımız ve zaaflarımız var.

Asırlardır bir sekînet yurdu olan bu coğrafya nasıl oldu da acı ve gözyaşı diyarı haline geldi?

Irk, mezhep ve meşrep kavgalarının bir tuzak olduğunun, esasında hepimizi vurduğunun idrak edilmesi için daha ne kadar acı yaşayacağız?

İşte Yemen…. Yaşanan dramı anlatmaya kelimelerin kifayet etmediği Yemen… İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir. İslam dünyası, akıl, iz’an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir” dedi.

“Mazlum ve mağdurların umut bağladığı bir medeniyetin ve ülkenin mensuplarıyız”

Erbaş, "Bugün dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar, umudunu bu topraklara, bu ülkeye, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına bağlamış durumdadır. Kafkaslardan Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlar’daki evlad-ı fatihandan Uzak Doğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya mazlum, yoksul, sahipsiz milyonlarca insan bizi, ülkemizi bir umut hatta son umut olarak görmektedir. Zira bugün ülkemiz farklı kıtalarda yaşanan trajedilere, bütün uluslararası platformlarda ve küresel boyutta dikkat çeken, itiraz eden, mazlumların sesi ve sözcüsü bir ülke olmuştur. Bunun yanında gerçekleştirdiği yardımlar ile bizzat yaraları sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için büyük gayret sarf etmektedir.” dedi.

"Milletimiz insanlığın vicdan yükünü tek başına yüklendi"

İnsani kriz yaşanan bölgelere en fazla Türkiye'nin yardım ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

"Türkiye, son dönemlerde başta Suriye, Filistin, Somali ve Arakan olmak üzere bütün kriz bölgelerinde din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmuştur.

Bu durum, milletimizin insanlığın vicdan yükünü neredeyse tek başına yüklendiğini göstermektedir. Dolayısıyla yeryüzünde yükselen her feryada gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir. Amacı, medeniyetimizin bir iyilik medeniyeti olduğunu, ümmetin varlık sebebinin iyiliği yeryüzünde egemen kılmak olduğunu hatırlatmak olan bir kurum olarak mesuliyetimiz büyük. Bunun bilincinde olarak kurulduğu günden bu yana ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla evrensel bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1.000 şubesi ve 145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Balkanlara, Karayiplerden Uzak Doğu’ya nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır." dedi.

“Yemen’e kayıtsız kalamazdık”

Yemen halkı ile derin tarihi bağların ve ortak bir geçmiş olduğuna dikkat çeken Erbaş, yaşanan insanlık dramına karşı kayıtsız kalınamayacağını söyledi.

Erbaş, "Derin tarihi bağlara ve ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Yemen’de yaşanan insanlık dramına da millet olarak kayıtsız kalamazdık. İşte bu sebeple, yardımlarımızı büyütmek ve farkındalığımızı artırmak için bir aradayız.

Biliyoruz ki Yemen, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. 2015 Mart ayından bugüne Yemen’de giderek kötüleşen insani durum ülkemiz tarafından yakından takip edilmekte, kardeş Yemen halkının yaralarının sarılmasına yönelik insani yardımlar gerek kamu kuruluşları gerek çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sürdürülmektedir.



Bugün, 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu, her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 11 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek.

Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve susuzluk sorunu yaşıyor.



Sağlık alt yapısının tamamen çöktüğü ülkede yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuk beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yüzünden hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Çoğunluğu El Hudeyde şehrinde bulunan 1,2 milyon kişi kolera hastalığına yakalanmış durumda.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 2,6 milyon kişinin öncelikli olarak barınma ihtiyacı bulunuyor.

1600 okulun kullanılamaz hale geldiği bölgede, acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme ürünleri, içme suyu için hızlandırılmış su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç var.” dedi.

“ Yemen’e bugüne kadar 8,5 milyon Türk Lirası tutarında yardım ulaştırıldı”

Türkiye Diyanet Vakfının iç savaşın başlangıcından bugüne kadar Yemen halkının yanında yer aldığını belirten Erbaş, şu an TDV ekiplerinin bölgede olduğunu ve zor şartlar altında yardım ulaştırıldığını söyledi.

Erbaş, "Savaş, şiddet ve açlıkla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olabilmek adına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz de oradayız. Yemen’de çatışmaların başladığı ilk andan bu yana her türlü insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da ekiplerimiz orada yardımları ulaştırmaya devam ediyor. İç savaş koşullarında bölgede insani yardım faaliyetleri de zor şartlar altında yapılmaktadır

Hayırsever milletimizin bağışlarıyla bugüne kadar Yemen’de:

Kurban faaliyetleri kapsamında 9 bin 798 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında 8 bine yakın aileye gıda ve acil ihtiyaç desteği verdik. 10 bini aşkın kardeşimizle aynı iftar sofrasında bir araya geldik.

Açtığımız 30 bin kişinin faydalanabileceği 2 su kuyusu ile acil bölgelere su ulaştırmaya çalışıyoruz.

Uluslararası İmam Hatip Lisesi, lisans ve lisansüstü alanlarda birçok Yemenli öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı sunuyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Yemen’e bugüne kadar 8,5 milyon Türk Lirası (1 milyon 600 bin dolar) tutarında yardım yaptık.

Bugün de yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için “YEMEN’E SESSİZ KALMA” başlığıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz.

Milletimizi hep beraber daha güçlü şekilde, insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz.” dedi.

“Milletimiz kuşkusuz Yemen’in çığlığına sessiz kalmayacaktır”

Başlatılan yardım kampanyasına değinen Erbaş, kampanya bağış yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Erbaş, “Kardeşlerimize yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız, bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilir, cep telefonlarından da "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler.

Ayrıca, vakfımızın banka hesap numaralarına yapacakları bağışlarda açıklama kısmına “YEMEN” yazarak bu kardeşlik seferberliğine katılabilirler.

Vatandaşlarımız kampanyalarla ilgili detaylı bilgiye “www.tdv.org” resmi web sitemizden veya 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirler.

Her zaman bizlere destek ve teveccühlerini esirgemeyen kadirşinas milletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz kuşkusuz Yemen’in çığlığına da sessiz kalmayacaktır.” dedi.