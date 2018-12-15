Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker tarafından sunulan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı ABD Senatosunda kabul edildi. Tasarıda, Senato’nun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Selman tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken Riyad yönetimine de “Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması” çağrısında bulunuldu. Tasarının mimarlarından Senatör Bob Corker daha sonra MSNBC kanalına konuştu. ABD’nin Suudi Arabistan ile eskilere uzanan bir ilişkisi olduğuna dikkat çeken Corker, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel’in Senatoda verdiği Kaşıkçı cinayeti brifingine atıfta bulunarak “Ama elimizde kontrolden çıkmış bir Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) var. En son yapılan istihbarat brifingdeydim. Son on iki senedir katıldığım en açık ve net bir istihbarat brifingiydi” ifadelerini kullandı. Corker, Muhammed bin Selman’ın ABD’de bir mahkemeye çıktığı taktirde 30 dakika içinde suçlu bulunacağını vurgulayarak “Hayatımda bu kadar ikna edici bir istihbarat raporu görmedim” dedi. Öte yandan, Selman’ın cinayet sonrası tavırlarını eleştiren Corker “Konsolosluk içinde gazeteci öldürmenin sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen 33 yaşında bir Veliaht Prens olamaz” değerlendirmesinde bulundu. Bu tasarıyla ABD Senatosu, Muhammed bin Selman’ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden resmî olarak sorumlu tutmuş oldu.



YEMEN TASARISI DA TAMAM

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayan ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören kanun tasarısı da Genel Kurul’da oylandı ve 41’e karşı 56 oyla kabul edildi. Her iki tasarının da ABD Başkanı Trump’ın önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.