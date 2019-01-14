Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) anlaşmasını yarın oylamaya hazırlanırken, ülkenin önündeki seçeneklerin her biri ayrı kriz niteliği taşıyor.İngiliz parlamentosu, aralıkta son anda ertelenen Brexit anlaşmasını yarın oylayacak.Başbakan Theresa May, yeterli desteği bulamayacağını görerek oylamayı bir ay ertelemiş olsa da kamuoyunda yarınki oylamada da sonucun değişmeyeceği kanısı yaygınlığını koruyor.May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içinden 100 kadar milletvekili ile May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekilinin, oylamada muhalefet partileri ile hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor.