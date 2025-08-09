'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldı

DIŞ HABERLER - Hindistan Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, Hindistan'ın mayıs ayındaki çatışmalar sırasında beş Pakistan savaş uçağını ve bir askeri uçağı düşürdüğünü söyledi.

Bu, Hindistan'ın on yıllardır komşu Pakistan ile yaşadığı en kötü askeri çatışmadan bu yana yaptığı ilk açıklama oldu.

PAKİSTAN İDDİALARI YALANLADI

Al-Arabiya'dan alınan habere göre; Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise bu açıklamayı yalanlayarak, Hindistan'ın tek bir Pakistan uçağını düşürmediğini veya imha etmediğini söyledi.

"S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KULLANILDI"

Hindistan'ın güneyindeki Bangalore kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, Pakistan uçaklarının çoğunun Hindistan'ın Rus yapımı S-400 karadan havaya füze sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

"En az beş tane düşürüldüğü doğrulanan savaş uçağımız ve bir tane de büyük uçağımız var" diyen Singh, keşif uçağı olabilecek büyük uçağın 300 kilometre mesafeden düşürüldüğünü kaydetti.

Singh, hangi savaş uçaklarının düşürüldüğüne dair bilgi vermezken, hava saldırısında ayrıca bir keşif uçağının ve Pakistan'ın güneydoğusundaki iki hava üssünün hangarlarında bulunan "birkaç F-16 savaş uçağının" da vurulduğunu söyledi.