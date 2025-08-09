Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldı

Hindistan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz mayıs ayında 6 Pakistan askeri uçağını düşürdüklerini iddia etti. Pakistan iddiaları reddederek, tek bir savaş uçağının imha edilmediğini belirtti. Yeni Delhi yönetimi uçakların S-400 hava savunma sistemi ile düşürüldüklerini vurguladı.

DIŞ HABERLER - Hindistan Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, Hindistan'ın mayıs ayındaki çatışmalar sırasında beş Pakistan savaş uçağını ve bir askeri uçağı düşürdüğünü söyledi.

Bu, Hindistan'ın on yıllardır komşu Pakistan ile yaşadığı en kötü askeri çatışmadan bu yana yaptığı ilk açıklama oldu.

'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldı - 1. Resim

PAKİSTAN İDDİALARI YALANLADI 

Al-Arabiya'dan alınan habere göre; Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise bu açıklamayı yalanlayarak, Hindistan'ın tek bir Pakistan uçağını düşürmediğini veya imha etmediğini söyledi.

'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldı - 2. Resim

"S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KULLANILDI"

Hindistan'ın güneyindeki Bangalore kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, Pakistan uçaklarının çoğunun Hindistan'ın Rus yapımı S-400 karadan havaya füze sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

"En az beş tane düşürüldüğü doğrulanan savaş uçağımız ve bir tane de büyük uçağımız var" diyen Singh, keşif uçağı olabilecek büyük uçağın 300 kilometre mesafeden düşürüldüğünü kaydetti.

Singh, hangi savaş uçaklarının düşürüldüğüne dair bilgi vermezken, hava saldırısında ayrıca bir keşif uçağının ve Pakistan'ın güneydoğusundaki iki hava üssünün hangarlarında bulunan "birkaç F-16 savaş uçağının" da vurulduğunu söyledi.

