Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.

Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, "Bize şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler ama daha fazla olabilir çünkü toprak kayması nedeniyle 10 araç sürüklendi veya toprak altında kaldı. 50 veya 60 kişinin faciadan etkilendiğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.