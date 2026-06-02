Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından şimdi gözler Babalar Günü takviminde. Evrensel günlerden biri olan Babalar Günü haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü bu yıl ne zaman, haziranın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Babalar Günü her yıl sabit bir tarihte kutlanmaz; geleneksel olarak her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü idrak edilir Babaların, çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için her yıl, haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen pazar gününde tüm dünyada "Babalar günü" kutlanıyor.

2026 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 21 Haziran 2026 Pazar günü kutlanacak.



Babalar Günü ne zaman, haziranın kaçında kutlanacak? 2026 Babalar Günü tarihi

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil haline gelmiştir.



Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, ağustos ayının ikinci pazar günü onurlandırılır.

Haberle İlgili Daha Fazlası