Almanya'nın Münih kentindeki Au semtinde yerel saatle sabah 08.30'da bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından polis olay yerine baskın düzenledi. Baskınla ilgili açkılamada bulunan Münih polis sözcüsü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını belirtti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin intihar ettiğini açıkladı.
Münih'te silahlı kavga: 2 ölü
21.02.2019 - 12:57 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Münih kentinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Almanya'nın Münih kentindeki Au semtinde yerel saatle sabah 08.30'da bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından polis olay yerine baskın düzenledi. Baskınla ilgili açkılamada bulunan Münih polis sözcüsü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya,Münih,saldırı,
606113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/606113.aspx
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