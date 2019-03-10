Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü. Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.
Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düştü
10.03.2019 - 11:35 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Etiyopya'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü. Uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı.
Etiketler : Etiyopya,Kenya,uçak düştü,
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