Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü. Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.