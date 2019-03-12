Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinde uzlaşı kararı çıktı. Anlaşmaya göre, ABD ve NATO askerleri belirlenen plan çerçevesinde Afganistan'ı terk edecek. Pentagon, Amerikan askerlerinin beş yıl içerisinde Afganistan'ı tamamen terk edebilmesine ilişkin bir plan hazırlamıştı.

Taliban 5 yıllık süreye itiraz etmişti



Taliban ise müzakerelerde 5 yıllık süreye itiraz etmiş ve askerlerin 1 yıl içerisinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

Pentagon'un 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek amacıyla Taliban'la muhtemel bir barış anlaşması içeren planı basına sızmıştı.

Plana göre önümüzdeki aylarda ülkledeki 14 bin Amerikan askerinin sayısı yarıya indirilecek. ABD haricinde uluslarası görev gücü kapsamında Afganistan'da bulunan diğer yabancı askerlerin sayısıda 8 bin 600 olacak ve bu birlikler Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.

Ülkede kalan ABD askeri ise terör operasyonlarına katılacak. Plan doğrultusunda Amerikan birliklerinin tamamının üç ila beş yıl içerisinde çekileceği ifade ediliyor.

Afganistan'da Taliban etkisini güçlendirdi



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti. Bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.