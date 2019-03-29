Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.

AB 10 Nisan'da zirve düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım." ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.