Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan Havayolları, Çin’in pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'da tam kapasiteye geçmesinin ardından Türkiye'ye sefer düzenleyecek hava yollarını ağırlamaya başladı. Türk Hava Yolları'nın yüzde 49 iştiraki ile kurulan Arnavutluk'un ulusal hava yolu şirketi Air Albania'nın 26 Nisan'da İstanbul seferlerine başlamasından sonra Türkiye'ye son 5 ay içerisinde direkt sefer yapan ikinci Çin hava yolu şirketi olan Sichuan Airlines İstanbul'a uçuş başlattı.

Çin'in pandalarıyla ünlü kenti Chengdu'ndan kalkan Sichuan Havayolları'nın Airbus 330 tipi uçağı, 254 yolcusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen uçak su takı ile karşılanırken yolculara da inişte çiçek verildi.

"Bugün Çin'in 4. büyük şehri ile bağlantı kuruldu"

Sichuan Havayolları'nın ilk seferi dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının son 5 yılda 100 binlerden 400 binlere ulaştığını, kısa vadede hedeflerinin bu rakamı 1 milyona taşımak olduğunu söyledi.

Çin'den Türkiye'ye ve İstanbul'a büyük bir ilgi olduğuna dikkati çeken Samsunlu, "1.5 milyar insanın yaşadığı dünyanın en büyük coğrafyası ile hava yolu bağlantısının daha çok kurulması lazım. THY 3 şehre 21 sefer yapıyor. Çinli hava yolları ile birlikte daha büyük coğrafyalara ulaşma sansımız oluyor. Bugün Çin'in 4. büyük şehri ile bağlantı kuruldu. Bu bağlantılar çok daha hızlı şekilde artacak." diye konuştu.

Samsunlu, İGA havalimanı işletmecisi olarak ramazan ayının ardından Çin'e giderek çok daha kapsamlı ziyaretler yapmak istediklerini belirterek, "Bütün hedefimiz İstanbul’u tanıtıp daha fazla Çinli turisti Türkiye’ye taşımak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Bizim de çok ciddi ilişkilerimiz var. Tarihteki İpek Yolu'nu havadan ve karadan kurulma planı var. Bunun bir parçası olarak bugün bu ilk seferini yaptılar. Daha da fazla hava yolu getirip bu bağı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, bu yaz Çin'den farklı hava yolu şirketlerinin de İstanbul'a uçuş başlatacağını dile getirerek, China Southern Havayolları'nın uçuş sayısı 3’ten 6’ya çıkaracağını kaydetti.

"Türkiye güzel bir ülke"

Sichuan Havayolları Üst Yöneticisi Haiyina Li de salı-perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün planladıkları uçuşların Chengdu ile İstanbul'u birbirine bağlayacağını söyledi.

Seferlerini arttırmak istediklerini belirten Li, "Türkiye ve Çin arasında son yıllarda ilişkilerin gelişmesi ile birlikte turizmde de artış başladı. Türkiye güzel bir ülke. Bu nedenle çok turist çekiyor. Chengdu da pandanın yurdu. Dolayısıyla Türkiye’den daha çok turistin gelmesini, hatta yurt dışındaki turistlerin Türkiye’ye gelip Türkiye üzerinden Chengdu'ya gelmesini umuyorum. Dolayısıyla bu seferlerin geleceğine çok inanıyorum. Sadece turizm değil kargo taşımacılığı ve diğer kültürel ilişkilerin gelişmesini umuyorum." diye konuştu.

İlk uçuş dolayısıyla düzenlenen törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İGA yönetecileri, Sichuan Havayolları yöneticileri ile İstanbul Havalimanı çalışanları katıldı.