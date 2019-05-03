Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbe teşebbüsünün bozguna uğratıldığını açıkladı. Ülkesindeki darbe teşebbüsünde ABD’nin parmağı olduğunu ifade eden Maduro “Burada silahlar ve tüfekler değil, yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayı’na asla kukla bir başkan getiremeyecekler. Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün delilleri göstereceğim” dedi. Maduro şöyle devam etti: Bir Avrupa gazetesi ABD Başkanı Donald Trump ve John Bolton’ın gün doğmadan önce askerî darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya hükûmetlerini arayıp desteklemelerini istemişler. Girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray’dan, John Bolton tarafından yönetildi.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Bu arada Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri ABD’li yetkililer ve Venezuelalı muhalif isimlere dayandırdığı haberlerinde, muhaliflerin Maduro’nun yakın çevresiyle gizli görüşmeler yaptığını iddia etti. Habere göre gizli görüşmelere, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askerî İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez’in dâhil olduğu öne sürüldü. Padrino ve diğer Venezuelalı yetkililerin, Venezuela anayasasına bağlılıklarını ilan eden belgeleri imzalamaya hazır olduğu, ancak ABD yönetiminin doğrudan dâhil olmadığı gizli görüşmelerin, pazartesi günü çökmeye başladığı kaydedildi. Gizli görüşmelere katılan Venezuelalı yetkililere anlaşmaya varılması hâlinde görevlerinde kalmaları ve yeni yönetime entegre olmaları sözü, ülkeden ayrılmak isteyenlere de gitmeleri ve deniz aşırı mal varlıklarına erişim kolaylığı için dolaylı teminatların verildiği iddia edildi.

DARBE BAŞARILI OLMADI, GENEL GREV ÇAĞRISI YAPTI

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido, başlattığı darbe girişiminin sonuçsuz kalmasına rağmen vazgeçmedi ve tekrar sokağa indi. Başkent Caracas’ta kendisini destekleyenlere seslenen Guaido “Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz” dedi. Guaido, kademeli olarak işçilere genel bir grev çağrısı yaparak hükûmeti devirmeyi başarıncaya kadar greve devam edilmesi gerektiğini söyledi. Muhalif lider “Krize ve zulme rağmen, herkes yine sokakta. En zor anlarda en cesur erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulur. Bugün Venezuela ilerlemek için kararlı erkek ve kadınlara sahip. Bu geri dönüşü olmayan bir süreç. Zaman Venezuelalıların zamanı” ifadelerini kullandı. Geri adım atmadıklarını iddia eden Guaido, Silahlı Kuvvetlerin kendileriyle olduğunu bir defa daha tekrarladı. Guaido, muhalif Leopoldo Lopez’in serbest bırakılmasının ardından diğer tutuklu muhalifler olan Juan Requesens, Ivn Simonovis ve Gilber Caro’nun da serbest bırakılacağını söyledi. Bunu başarmak için yandaşlarından sokaklarda baskılarını sürdürmelerini istedi.