Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Cumartesi gününden beri bombaladığı Gazze’de dün akşam teravih namazı kılınamamış, Gazzeliler füze saldırıları altında Ramazan’a girmişti. Gece saatlerinde Hamas’a bağlı yayın kuruluşları İsrail ile ateşkes sağlandığını duyurdu. Ateşkesin Türkiye saati ile 04:30’da sağlandığı kaydedildi.

Cumartesi gününden beri devam eden İsrail bombardımanında 25 Filistinli hayatını kaybederken en az 154 Filistinli yaralandı.