Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran ile Washington hattında yaşanan gerilimin her geçen gün biraz daha artıyor. ABD’nin, İran tehdidiyle geçtiğimiz günlerde bölgeye gönderdiği ve Katar’a konuşlanan B-52 bombardıman uçakları ilk defa havalandı. Nükleer bomba taşıyabilen B-B-52’lerin ilk uçuşunun görev tanımı “İran’a mesaj vermek” olarak açıklandı. ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 ve F-35 uçakları da Basra Körfezi’nde İran’a yönelik ‘caydırma devriyeleri’ gerçekleştiriyor. İran’a baskıyı artıran Washington yönetimi, Tahran’a net ve açık bir mesaj göndermek iki hafta önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü için göndermişti. Geçen hafta ise Patriot füze savunma sisteminin ve USS Arlington’ın (LPD-24) gönderilmesi onaylanmıştı.

ABD, ELÇİLİĞİ BOŞALTIYOR

Bu arada Tahran yönetimi, İran Ulusal Güvenlik Konseyinin nükleer anlaşmanın kısmen askıya alınmasına ilişkin kararını uygulamaya koyacağını açıkladı. Bunun üzerine ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, kritik görevde bulunmayan bütün personeline Irak’ı hemen terk etmesi için talimat verdi. Bakanlık, vizelerin de askıya alındığını açıkladı.

ALMANYA, EĞİTİMİ BİTİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından Alman Silahlı Kuvvetleri de, Irak’taki eğitim operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Kararın, bölgede yükselen tansiyon gerekçesiyle alındığını söyleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde tekrar devam edebileceğini ifade etti. Almanya hem Irak ordusunu hem de Peşmerge güçlerini eğitiyor. Ardından da Hollanda, Irak’ta hizmet veren devlet misyonunu bölgedeki güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu.

İSPANYA, GEMİSİNİ ÇAĞIRDI

Öte yandan İspanya’nın Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Körfez’e gönderilen ABD donanmasının içinde geçici olarak yer alan İspanyol fırkateyni Méndez Nunez’i geri çağırdı. Hürmüz Boğazı’na doğru yol ilerleyen ABD donanması içinde bulunan, 125 mürettebatlı Nunez’in gruptan ayrılması emrini veren Robles “İspanya gönülsüz bir şekilde İran ile ilgili herhangi bir çatışmanın için çekilmek istemiyor” diye konuştu.

HAMANEY: ABD GERİ ADIM ATACAK

ABD’nin bölgeye askerî yığınak yapmasını değerlendiren İran’ın dinî lideri Ali Hamaney “ABD savaşın menfaatine olmayacağını biliyor. Onlar da biz de savaş istemiyoruz. Bir çatışma olacaksa bu iradeler çatışması olacak ve bizim irademiz çok daha güçlü. Onlar geri adım atacak’’ dedi. Hamaney, ABD ile müzakere masasına oturmayı ise zehir içmeye benzetti.

İNGİLİZ KOMUTANA YALANLAMA

DEAŞ muhalifi koalisyon komutanı yardımcısı İngiliz Tümgeneral Chris Ghika, video konferans yöntemi ile bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Tümgeneral Ghika bir soru üzerine İran destekli Şii milislerin durumunda herhangi bir değişiklik görmediklerini ifade ederek İran destekli güçlerin Amerikan askerlerine yönelik artan bir tehdidinin söz konusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, İngiliz komutanı yalanladı. CENTCOM Sözcüsü Albay Bil Urban “Koalisyon Komutanı Yardımcısının açıklamaları, ABD ve müttefiklerinin elindeki İran destekli güçlerin bölgedeki tehditlerine yönelik istihbaratla ters düşüyor” ifadelerini kullanarak İran’ın, Irak ve Suriye’deki ABD askerlerine tehdit teşkil ettiğini, bölgedeki güvenlik seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.