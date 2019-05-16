Avusturalya’da en uzun süre hizmet veren Başbakanlarından Bob Hawke, hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata gözlerimi yuman Hawke, 1983-1991 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü.
Hawke’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İşçi Partisi lideri Bill Shorten, oğluna başsağlığı dileklerini iletti. Shorten, “Avustralyalılar, ülkesine derinden balı olan bu adam her zaman hatırlayacak” ifadelerini kullandı.
Eski Avustralya Başbakanı Hawke hayatını kaybetti
16.05.2019 - 13:39 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Avustralya Başbakanı Bob Hawke, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Avusturalya’da en uzun süre hizmet veren Başbakanlarından Bob Hawke, hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata gözlerimi yuman Hawke, 1983-1991 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avustralya,Başbakan Hawke,hayat,
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