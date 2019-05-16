Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturalya’da en uzun süre hizmet veren Başbakanlarından Bob Hawke, hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata gözlerimi yuman Hawke, 1983-1991 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü.

Hawke’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İşçi Partisi lideri Bill Shorten, oğluna başsağlığı dileklerini iletti. Shorten, “Avustralyalılar, ülkesine derinden balı olan bu adam her zaman hatırlayacak” ifadelerini kullandı.