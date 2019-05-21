Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında bulunan Eşrefi İsfahani Caddesindeki bir oto tamircisinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Patlamanın 4 katlı bir binada gerçekleştiği ve zemin katında oto tamirciliği yapıldığı belirtilerken, patlamanın şiddetiyle mahallede bulunan diğer evlerin de hasar aldığı açıklandı.