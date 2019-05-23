Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Jakarta’da, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasına karşı düzenlenen protestolarda ortalık savaş alanına döndü. Protestolarda 69 kişi gözaltına alındı. Arbedelerde gerçek mermi kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine yetkililer inceleme başlattı. Seçim sonucuna göre Joko Widodo yüzde 55,5; Prabowo Subianto ise yüzde 44,5 oy aldı. Geçmişte askeri dikta döneminde özel kuvvetler komutanlığı yapan Subianto, 2014’teki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı kaybetmişti.