Başkent Jakarta’da, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasına karşı düzenlenen protestolarda ortalık savaş alanına döndü. Protestolarda 69 kişi gözaltına alındı. Arbedelerde gerçek mermi kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine yetkililer inceleme başlattı. Seçim sonucuna göre Joko Widodo yüzde 55,5; Prabowo Subianto ise yüzde 44,5 oy aldı. Geçmişte askeri dikta döneminde özel kuvvetler komutanlığı yapan Subianto, 2014’teki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı kaybetmişti.
Bu sefer de Endonezya'yı karıştırdılar
23.05.2019 - 07:39 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Prabowo Subianto destekçilerinin düzenlediği protestolarda çıkan arbedede altı kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.
Etiketler : endonezya,endonezya seçim,
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