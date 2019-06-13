Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’lerin teslimatı için geri sayım devam ederken Trump yönetimi, Ankara’ya baskı yapmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’a, cuma günü Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri kapsayan mektuba cevap alıp almadığı soruldu. Shanahan “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu hâline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar” dedi.

BRÜKSEL’DE GÖRÜŞECEĞİZ

7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın Gebele şehrine giden Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’a gazeteciler, Shanahan’ın gönderdiği mektubu sordu. Bakan Akar “Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili’nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut problemlere stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz” dedi.