Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile İran  arasında silahlı çatışmanın bölge için "felaket" olacağını belirterek, "Böyle bir  çatışma, şiddeti ve Orta Doğu’daki mülteci akınını artırır." dedi. 

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan "Doğrudan  Hat" programında halkın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 4 saat 8 dakika süren  programda Putin, iç ve dış politikaya ilişkin 2 milyondan fazla sorudan 81'ni  cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Putin,  "Rusya, ABD ile diyalog kurmaya hazır. Konuşacağımız çok şey var." ifadesini  kullandı.

ABD'nin, İran'a karşı askeri müdahalede bulunması yönündeki  açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma,  bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle  bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu mülteci akınını artırır." diye konuştu.

Suriye meselesine değinen Putin, Rusya, İran, Türkiye, ABD ve diğer  ülkelerin, Suriye sorununa siyasi çözüm getirmesi ve Anayasa Komitesini  oluşturarak, faaliyete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sorununun kısa bir zamanda  çözülmesini umduğunu dile getirerek, Ukrayna yönetiminin Donbas sorunun çözülmesi  için siyasi irade göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy genç olduğu için ona karşı  adım atmayı hiç düşünmediniz mi?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Putin,  "Zelenskiy yetenekli bir insan. 2000'lerde Moskova sahnelerine çıktığında komik  şeyler söylüyordu, lakin şu an yaptıkları hiç de komik değil." yorumunu yaptı.

Ekonomide yaptırım ve petrol gölgesi

Rusya’daki en önemli sorun olarak verimliliğe işaret eden Putin,  "Yetkililerin iş gücü verimliliğini yükseltmesi gerekiyor. Bu konuda 36 farklı  bölgede farklı kurumlara iş gücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik yaklaşık  2 trilyon rublelik destek sağlanacak." dedi.

Rus ekonomisinin kısa bir süre önce aynı anda farklı şoklara maruz  kaldığını dile getiren Putin, "Bu şoklar yalnızca yaptırımlardan ötürü meydana  gelen dış etkenler değildi. Aynı zamanda geleneksel ihracat ürünlerimizin  bulunduğu küresel pazardaki gelişmelerle ilgiliydi. Söz konusu şoklar nedeniyle  ekonomi ve sosyal alanlarda tatsız durumlar yaşadık ve halkımızın reel gelirleri  geriledi. En büyük düşüş 2016’daydı ama artık gelirler artıyor." diye konuştu.

Yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerin daha fazla kayıp yaşadığını  savunan Putin, "Uzmanlara göre Rusya 2014'ten bu yana yaklaşık 50 milyar dolar  kaybederken, Avrupa Birliği'nin kaybı 240 milyar dolar, ABD'nin kaybı ise 17  milyar dolar seviyesinde. Eğer yaptırımlara boyun eğip teslim olursak dahi bir  değişiklik olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ABD tarafından Çinli Huawei şirketine yönelik atılan adımları  değerlendirerek, "ABD bu adımıyla Çin'in kalkınmasını ve Çin ekonomisini  yavaşlatmak istiyor. Çünkü Çin, bir başka küresel güç olan ABD'nin küresel rakibi  haline geldi. Aynısı Rusya'ya karşı da yapılıyor ve bu durum devam edecek."  ifadesini kullandı.