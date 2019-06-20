ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti
20.06.2019 - 19:27 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Senatosu,
632109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/632109.aspx
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