Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bulunan bazı kişileri yargılamadığı ortaya çıktı. Riyad yönetimi daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019’da Riyad’da ilk defa hâkim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, duruşmalara katılan kaynaklardan aldığı bilgileri derleyerek, hazırladığı raporda sanıkların isimlerini paylaştı. Rapor, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman’ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki 6 kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi. Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad’dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan’ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’nin de Riyad’daki davada yargılanmaması dikkati çekiyor. Türk güvenlik kurumları Uteybi’nin cinayet sırasında Başkonsolosluk binası ve kendi konutu arasındaki trafikte rol aldığını tespit etmişti.