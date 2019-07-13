Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalı Maraş’a girerek envanter çalışması yapacak ekip, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özersay “Gelecek hafta yoğun geçecek. Ertesinde de arazide çalışma noktasına geleceğiz. Maraş’a iki hafta içinde girmesi beklenen ekip, bilimsel verilerle çalışmalara başladı’ dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da kapalı Maraş’ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını belirterek “Türk ulusuna ait olması gereken Maraş’ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksız. Çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal sahiplerine hak sağlayacak. Tekrar yerleşime açılması ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de eski yasal sahipleri için faydalı olacak” dedi.