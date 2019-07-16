Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları sebebiyle toplandı. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Mogherini’ye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin kıta sahanlığında sondaj yaptığını anlattı.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulan bildirgede, AB’nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtildi. Kararlar arasında, AB’nin Türkiye’ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesi gibi maddeler bulunuyor.

RUMLAR TEKLİFİ GÖRÜŞECEK

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurulması yönündeki teklifini bugün ele alacak. Akıncı’nın mektubunu teslim alan Anastasiadis, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi ile teklifi görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı mektupla ilgili, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de bilgi göndermişti.

KKTC: 2011’DEN BERİ MASADAYDI

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’e ilettiği hidrokarbon konusundaki teklifinin Rum liderliği tarafından gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umut ettiklerini kaydetti. Burcu “2011 yılından beri masada bulunan ortak komite teklifi, bu defa daha da ayrıntılı olarak ve o günden bugüne yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız öteden beri Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmak yerine bir barış ve iş birliği alanına dönüşmesi gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır” dedi.