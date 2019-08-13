Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caminin cam yan kapısını kırarak içeriye giren Philip Manshaus’un etrafa ateş açmaya başlamış. Üzerinde kurşun geçirmez yelek bulunan saldırgana, olay sırasında Kur’ân-ı kerim okuyan Afgan vatandaşı Muhammed Refik (65) müdahale etmiş. Saldırgana sarılarak yere düşürdüğünü söyleyen Refik, “Aramızda bir boğuşma yaşandı. O esnada saldırgan parmağını sol gözüme soktu ve yumruk attı. Elindeki av tüfeği ve silahı vurarak yere düşürdüm” dedi. Norveç polisi, muhtemel bir katliamı önleyen Refik’i kahraman ilan etti.