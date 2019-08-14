Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atambayev’e, mafya lideri Aziz Batukayev’in 2013’te kanun dışı bir şekilde serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında “şahit” sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç defa davet gönderilmişti. İfade vermekten kaçınan Atambayev’in evine polis operasyon düzenlenmişti. Atambaye’in gözaltına alınmasını engellemek isteyen destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve bir polis ölmüştü. Kırgızistan Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bölümü Başkanı Zamir Bişikev, Atambayev’in isyan başlatma, cinayet, cinayete teşebbüs, kişileri alıkoyma, güvenlik görevlilerine karşı silah kullanma gibi ciddi suçlardan yargılanacağını söyledi.