Fındık hasadı yaklaşırken uzmanlardan üreticilere maliyeti düşürecek önemli bir öneri geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ümit Serdar, "file örtü" yönteminin hem hasat süresini önemli ölçüde kısalttığını hem de randımanı artırdığını belirterek, bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Fındık hasadına kısa bir süre kala üreticiler bahçelerde son hazırlıklarını sürdürürken, uzmanlar da artan işçilik maliyetlerine karşı tasarruf sağlayacak yöntemlere dikkat çekiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, üreticilere özellikle "file örtü" yöntemini tavsiye etti.

Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki liderliğini sürdürebilmesi için sadece verimin değil, üretim maliyetlerinin de düşürülmesi gerektiğini belirten Serdar, 2026 sezonunda rekoltenin yüksek olmasının beklendiğini ifade etti. Ancak ürünün sağlıklı şekilde hasat edilmesi gerektiğini vurgulayan Serdar, kahverengi kokarca ve külleme hastalığının üreticilerin dikkat etmesi gereken en önemli riskler arasında bulunduğunu söyledi.

Hasat döneminde işçilik giderlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Serdar, üreticilerin mekanizasyondan daha fazla yararlanmasının önemine işaret etti.

Hem maliyet azalıyor hem süreç hızlanıyor! Hasat öncesi kritik uyarı

"BU YÖNTEM YAYGINLAŞTIRILMALI"

"File yöntemi toplama hızını 3-4 kat artırıyor" diyen Serdar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız denemelerde file yönteminin fındık toplama hızını en az 3-4 kat artırdığını, diğer taraftan randımanı da yükselttiğini tespit ettik. Hasat maliyetini düşürmek için bu yöntem daha fazla yaygınlaştırılmalı."

Motorlu tırpanla yapılan çalışmaların yüksek maliyet oluşturduğunu belirten Serdar, bazı üreticilerin hasat makineleri yerine file sistemini tercih etmeye başladığını söyledi. Özellikle yağışlı havalarda hasat makinelerinin veriminin düştüğünü ifade eden Serdar, devlet destekli projeler kapsamında üreticilere file desteği de sağlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin fındık üretiminde ABD, Şili, İtalya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle rekabet ettiğini belirten Serdar, maliyetleri düşürmenin en etkili yolunun mekanizasyon olduğunu söyledi. Düz arazilerde traktör ekipmanlarının yaygınlaştığını, eğimli bölgeler için ise uzaktan kumandalı ve robotik sistemler üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Hem maliyet azalıyor hem süreç hızlanıyor! Hasat öncesi kritik uyarı

"MALİYETİ YÜZDE 65 ORANINDA AZALIYOR"

Hasat öncesinde dip sürgünü temizliğinin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Serdar, geliştirdikleri uygulamanın önemli bir tasarruf sağladığını belirtti.

"Maliyeti yaklaşık yüzde 65 azaltıyor" diyen Serdar, şu bilgileri verdi:

"100 litre suya 10-15 kilogram amonyum sülfat gübresi ya da kaya tuzu eritilerek hazırlanan çözelti, dip sürgünleri 15-20 santimetre boyundayken uygulanıyor. Bu işlemin yılda 3-4 kez tekrarlanması gerekiyor. Böylece dip sürgünü temizliği çok daha kolay hale geliyor ve maliyet yaklaşık yüzde 65 oranında azalıyor."

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