Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya İdlib sınırları içindeki yerleşim bölgelerine hava saldırını sürdürüyor. İdlib'teki sivil savunma ekipleri, İdlib'in güneyindeki Cabla beldesinde yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı. Ölüler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu öğrenildi.