Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya İdlib sınırları içindeki yerleşim bölgelerine hava saldırını sürdürüyor. İdlib'teki sivil savunma ekipleri, İdlib'in güneyindeki Cabla beldesinde yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı. Ölüler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu öğrenildi.
İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
02.11.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdlib,hava saldırısı,yaralı,
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