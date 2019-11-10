Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hinduların lehine karar veren Hindistan Yüksek Mahkemesi, cami arsasına Hindu tapınağı inşa etme planını onayladı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya’da iki hektarlık arazi tahsis edileceği ifade edildi. Kararın açıklanmasından önce birçok şehirde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, Müslümanlar Hindistan Yüksek Mahkemesine tepki gösterdi.

2 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Tarihî Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camii’nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu. Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu. Babri Camii’nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu iddiası ilk defa 1853’te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti. Caminin yıkılması, ülke çapında iki bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara sebep olmuştu. Hindistan’da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama’nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

ŞEHRİN ADI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, “Ayodhya” olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama’nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl başında Babri Camii arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.