Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye 12 saatlik bir araba yolculuğu kadar yakındaki Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında. Karadağ Merkez Bankası’ndan derlenen verilere göre bütün dünyadan 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul yatırımı alan 622 binlik ülke, 2017’de bu rakamı 147 milyon Euro’ya, 2018’de ise 182 milyon Euro’ya ulaştırdı.

2018’de, 2017’ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52’si Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştu. Nitekim 2016’da Karadağ’dan 634 bin Euro’luk emlak alımı yapan Türkler, 2017’de bu rakamı 6,8 milyon Euro’ya, 2018’de ise 25,1 milyon Euro’ya çıkardı.