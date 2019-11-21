Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye 4 gün kaldı. Akıncı, Berlin’e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.05’te adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşerek, 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak yerel saatle 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması planlanıyor.