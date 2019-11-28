Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’ın yakınında bulunan Tel El Khador köyünde günlük hayat normale döndü. Bölgedeki verimli tarım arazilerinde aileler buğday gibi tarım ürünlerini hasat ederek azimle çalışıyor.

Tel El Khador köyünde yaşayan bir çiftçi, “Suriye Milli Ordusu geldiğinden beri iyi durumda yaşamaya başlıyoruz. Evlerimize arazilerimize döndük, ekim ve hasat çalışmalarımız ve çiftçilik işlerimiz başladık. Allah izniyle hep güvende oluruz” dedi.