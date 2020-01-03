İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani’yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü, yurt dışı operasyonları için doğrudan Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor.
Süleymani’nin yerine İsmail Gani atandı
03.01.2020 - 14:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani atandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ismail gani,Kasım Süleymani,
672798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672798.aspx
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