Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Twitter hesabından, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığı, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediği paylaşımını yaparak, İran'a müzakere için açık kapı bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.