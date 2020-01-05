Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Esad rejiminden İdlib'de hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı
05.01.2020 - 15:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,idlib,hava saldırısı,
673259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673259.aspx
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