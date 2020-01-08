Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, başkent Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.



Uçağın düşmesine dair incelemelerde Ukraynalı uzmanların da yer alması gerektiğini belirten Gonçaruk, “İranlı yetkililerle bu konuyu görüşüyoruz. Ukraynalı uzmanların da soruşturmada yer almasına dair bir engel olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Uçağın neden düştüğüne dair “resmi sebeplerin” kısa sürede netleşmesini umduklarına işaret eden Gonçaruk, “Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını 9 Ocak itibarıyla durdurma kararı aldık.” diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.