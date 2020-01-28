Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 502 bine ulaştı.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesine sığınıyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel hayat malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor. Bu arada yoğun saldırılar sebebiyle İdlib’te BM destekli 3 bin 300 sivilin sığındığı bir barınma merkezi de tahliye edildi.

Barınma merkezi sakinlerinden Abdülkerim Mahmud “Şu an otobüsteyiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Burada yedi ay kaldık. Yine bombardıman oldu. Evimiz yok. Kiralık ev için para da yok” diye konuştu. Mutiaa Abbud da “Bu rejim, bizi yerimizden etti. Altı ay önce üzerimizdeki kıyafetlerle Meyzanaz’a geldik. Peşimizi bırakmadı. Burayı da bombalamaya başladı” dedi.