Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlılar, Millî Meclis üyelerini belirlemek için dün 6. defa sandık başına gitti. 125 koltuk için bin 317 aday yarıştı. Kurulan 5 bin 573 seçim sandığında 5 milyon 329 bin 461 kayıtlı seçmen oy kullandı. Erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 314 adaydan yüzde 84’ü seçime bağımsız girdi.

Seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci izledi. Türkiye’nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan’da takip etti. Farklı sandık noktalarını gezen Akkaya, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu. İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Akkaya “Her şey mükemmel gidiyor. Seçimin demokrasi şöleni içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Azerbaycan demokrasisine başarılı bir sonuç doğurmasını istiyoruz” dedi.

İlham Aliyev, 5 Aralık 2019’da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı. Alivev’in kararının ardından farklı meslek gruplarına mensup adaylar parlamentoda yer almak için başvuruda bulundu. Önceki seçimlere göre daha fazla genç adayın olması dikkat çekti. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı.

2015’te yapılan bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı Aliyev’in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi 125 sandalyeden 74’ünü kazanarak mecliste en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.