Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de başlayan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Hong Kong’da müşterilerine virüs bulaşmasını engellemek için bir işletmeci, masalara camlı panel koydu. Restorana gelenler camlı güvenlik alanları sayesinde yemeklerini gönül rahatlığıyla yiyebiliyor. Öte yandan virüsün bulaştığı kişi sayısı hızla artıyor. Singapur’un en büyük bankası DBS, bir çalışanında koronavirüs tespit edildi. Bankadaki 300 kişi gözetim altına alındı. Japonya’da 3 bin 700 yolculu gemide biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs çıktı. “Diamond Princess” adlı gemideki hasta sayısı 174’e yükseldi. Ayrıca Amerika’da 11 uluslararası havalimanının yakınındaki askerî alanlarda yeni karantina kampları kuruldu. Çin’den ABD’ye getirilen 800 Amerikalı ise Colorado, Fort Carson ve Kaliforniya eyaletlerinde Travis Hava Kuvvetleri üslerinde karantina altında tutuluyor. Rusya’da ise 20 bin kişi virüs şüphesiyle gözetim altına alındı.