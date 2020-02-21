Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasadışı yollarla Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen Muhammed Asif, dün Yunan askeri tarafından feci şekilde darp edilmişti. Yunan askerleri tarafından darp edilen Muhammed Asif’in, ikiz çocuklara hamile olan ve doğum sancıları çeken eşi Madiha Asif ve üç çocuklarıyla birlikte ayakkabıları olmadan yalnızca çoraplarla bir battaniyenin altına sığınarak yaşam mücadelesi verdikleri belirtilirken, darp edilen Asif, “Evden buraya uzun bir yolculuk yaptık ve çocuklarım soğuktan donuyorlar. Bu soğuk kış günlerinde ayakkabıları bile olmadan yalnızca çorap giyiyorlar, üstelik en küçük çocuğumun gözünde kan pıhtısı var. İkizlerimin kurtulamayacağından korkuyorum” dedi.

Asif kış soğuğunda titreyerek, “Türkiye’ye 1 ay önce Pakistan’dan geldik ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Evimiz çeteler tarafından yakıldı ve bizi de tehdit ediyorlardı bu nedenle Pakistan’a dönemeyiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü olayın ardından, yaşanan göçlere ilişkin açıklamada bulundu. Uluslararası Göç Örgütü’nün açıklamasında, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Muhammed ve Madiha gibi binlerce mülteci Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen mülteci gruplarının çoğunun da çetin kış koşullarına hazırlıksız olarak Pakistan, Afganistan ve Bangladeş gibi uzak ülkelerden gelen genç ve bekar erkeklerden oluştuğu ifade edildi.

Yayımlanan istatistiklerde ise kamuoyunda ses getirmemesine rağmen, 2019 yılında mültecilerin Edirne’den Avrupa’ya olan göçünün, Ege’de yaşanan göçün 3 katı olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl içinde, Edirne’den Yunanistan’a göç ederken ölenlerin sayısı 24’ken, ölenlerin 14’ü Meriç Nehri’nde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Yalnızca bu ay içinde Edirne sınırında 3 erkek hipotermi nedeniyle ölü bulundu. Burada ölenlerin hepsini erkekler oluştururken, aynı yıl içinde Ege denizinde hayatını kaybeden 34 mültecinin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.

Edirne’den Avrupa’ya geçen göçmen sayısı ise önceki yıllara göre büyük oranda arttığı açıklandı.

Yerel otoritelerin isteği üzerine Uluslararası Göç Örgütü, 2019 Aralık’ının sonlarında mültecilere insani yardımda bulunurken, önceki yıllardan daha soğuk olan kıştan korumak üzere ise mültecilere dün, 400 termal battaniye yardımında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü ayrıca mültecilere gıda, barınak, tercümanlık ve danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Örgütün diğer hizmetleri arasında hukuki danışmanlık, uluslararası korunmaya başvurmada yardım, temel ihtiyaçlara nasıl ulaşılacağı konusunda yardım, göçmenlerin çektiği acıyı hafifletme ve yerel otoriteler üzerindeki baskıyı azaltma bulunuyor.