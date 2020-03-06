Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran’dan gelen tüm yolcular koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alınacak. Dışişleri Bakanlığı çarşambadan itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin tebligatı Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran’ın başkent Brazzaville’deki büyükelçiliklerine gönderdi. Uygulama gereği bu ülkelerden gelen yolcular taramaya tabi tutulacak ve sonuçlar negatif çıksa dahi tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacak. Adı geçen 5 ülkeden sadece Fransa ulusal hava yolu Air France’ın Kongo’ya direkt uçuşu bulunuyor. Öte yandan, Moritanyalı yetkililer, başkent Nuakşot’a gelen İtalyan turistlere, şubat ayından bu yana yürürlükte olan ihtiyati tedbirler kapsamında iki hafta karantinaya alınacaklarını aktardı. İlk etapta bulundukları otelde karantinada kalmayı kabul eden İtalyan turistler, ertesi gün otelden ayrılarak rehberleriyle gezmeye çıktı. Başkent Nuakşot’tan 90 kilometre uzakta bulunan 15 İtalyan turist, otellerine geri getirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdulkadir Ould Ahmed “Otellerine götürülen İtalyan turistler, karantinada beklemek yerine ülkelerine dönmeyi tercih ettiler” dedi.