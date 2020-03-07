Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Türkiye’nin, Avrupa’ya geçmek isteyenleri durdurmama kararının ardından, sınıra mülteci akını sürerken sınır hattında Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik insanlık dışı davranışları büyük tepki topluyor. İnsan Hakları Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleriyle birlikte incelemelerde bulunmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı’na gitti. Çavuşoğlu, mülteciler konusunu ve sınırda yaşadıklarını gazetemize anlattı.

İSTEYEN GİDEBİLİR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni hatırlatan Hakan Çavuşoğlu “Beyannamenin 13’üncü maddesine göre mülteci olarak bir yere gitmek isteyen gidebilir. Sığınma hakkı talep edebilir. Buna kimse engel olamaz. Hiçbir şekilde şiddet kullanarak, uygunsuz tedbirlere müracaat ederek bu gidişi durduramazsınız” dedi. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YARDIM EDİYOR

Edirne Valiliğinde sınırdaki mevcut durumlu ilgili brifing aldık. Bu bilgilendirme esnasında şunu gördük: Türkiye, insanlık adına sınırı içerisinde bulunan mülteciler içinde yapılması gereken her şeyi yapıyor. Seyyar tuvaletler kurulmuş, ambulanslar hazır bekletiliyor. Yemek dağıtımı yapılıyor. Battaniye isteyen olursa, veriliyor.

SİLAH SESLERİ DUYDUK

Pazarkule Sınır Kapısı’na gittiğimizde araştırma yaparken silah sesleri duyduk. Gerçek mermi ile atış yaptıklarını söylediler. Battaniyeye bir kişiyi sarmışlar ambulansa getiriyorlar. Bu şeklide yaralı 5 kişi daha varmış. Sonra birinin vefat ettiğini duyduk. Yunanistan tarafından kullanılan gaz bombalarını gördük. Son kullanım tarihi 1978. Bir gaz bombasında son kullanım tarihi neden yazar? Çünkü gazın niteliği kullanım tarihi geçtikten sonra zehirli bir hâl alır. Siz zamanı geçmiş, içerisinde çeşitli kimyasal maddeleri gaz olarak barındıran bu bombaları attığınızda artık bunlar uzaklaştırmak, göz yaşartmanın ötesinde zehirdir. Orada bir şeyi daha gördük. Çocukları tamamen soymuşlar, üzerlerinde bir tek iç çamaşırı kalmış. Dövüyorlar, paralarını alıp o şekilde geri

MÜLTECİLERE YEMEK

Doyuran köyüne gittik. Köylü, düğün yemeği hazırlar gibi mültecilere yemek hazırlamış. Onları hâlâ misafir olarak görüyor. Köyüne gelmiş, köyünün etrafında kalıyor diye onlara yemek hazırlıyorlar. Bizim gibi bir millet yok.

İNSANLIK ÖLDÜRÜLÜYOR

Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanların bırakın sığınma hakkı, hayat hakları ihlal edilmiş durumda. Ne yapılırsa yapılsın bu insanlar geçmenin yolunu buluyorlar. ‘İnsanlık orada ölüyor’ diyemeyeceğim, insanlık orada öldürülüyor. Ellerinde hiçbir tehlikeli araç-gereç olmayanlara sadece sınırlarına geliyor diye her türlü kötülüğü yapıyorlar.

BARBAR YUNAN!

Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere karşı gerçek mermi kullanan Yunan güçlerine, kendi halkından da destek geldi. Mültecileri ülkelerinde istemeyen ırkçı grup, Yunan sınırına gelerek nöbet tutmaya başladı. Atina’nın sınıra yakın bölgelerdeki köylüleri de silahlandırdığı iddia ediliyor. Kendi imkânlarıyla da silah alan bazı Yunan köylülerin sınırda mülteci avına çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili Yunan medyasında yer alan haberler üzerine Yunanistan’ın eski Denizcilik Bakanı Panayiotis Kuruplis “Ellerinde av tüfekleri olan vatandaşlar görmek istemiyorum. Alman Neonazilerin de geleceğini duydum” diyerek iddiaları doğruladı.

MİÇOTAKİS’E TEPKİ

Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki hükûmetin, sınırdaki sığınmacılara sert müdahalesine tepki gösteren ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRİZA), ülkenin sığınmacılar değil yükselen aşırı sağ ve faşizmden kaynaklanan asimetrik tehdit altında olduğunu kaydetti. SYRİZA’dan yapılan açıklamada, adalarda sığınmacılara ve uluslararası kurumlarla gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) çalışanlarına karşı geniş çapta “soykırım uygulandığı” iddia edildi. Açıklamada “Evros’ta ve adalarda ruh hastaları, tehlikeli yerli halk grupları ve yabancı Naziler parti düzenliyor. Yunan ve yabancı ülke vatandaşları tehlike altında” ifadelerine yer verildi.