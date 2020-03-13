Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızı Nilüfer’in folklor öğrenme amacıyla gittiği bir dernekte terör örgütü PKK sempatizanlarınca beyni yıkanıp elinden alındığını söyleyen anne Maide T, iki hafta önce söz konusu dernek önünde başlattığı eylemini bu defa meclis binası önünde yapacak. Maide T, bugün saat 16.00-17.00 arası Federal Meclis binası önünde başlayacağı eylemle sesini siyasilere duyurmaya çalışacak. Maide T’nin genç kızı Nilüfer, 12 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuş, reşit olduğu için polis harekete geçmemişti.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları Maide T’ye destek olmaya hazırlanırken, Maide T. ise Berlin’de faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütlerini kendisine yardımcı olmaya çağırdı. Maide T, “Destek geldi çok şükür, çok teşekkür ederim herkese. Sağduyulu anneler bana destek olmak için oradalar” ifadelerini kullandı.

Maide T. başlattığı eyleme 6 ailenin daha katılmak istediğini belirterek “Mağdur çok, ya dağa götürüyorlar ya da Suriye’ye götürüyorlar. Başka annelerle görüşüyorum, çocukları gidenler annelerle. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorlar halen” diye konuştu. Maide T. konuyla ilgili siyasilere de ulaşmaya çalıştığını belirterek “Türk vekiller var, örneğin Sevim Dağdelen... Bana cevap bile yazmadı” dedi.