Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede, yerel seçimlerde 47,7 milyon seçmen, tercihini ortaya koyacak. Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkede, 20 bin 765 listede 902 bin 465 aday yarışacak. İkinci turu 22 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen seçimleri iptal etmeme kararı almıştı. En fazla virüs vakasına sahip Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa’da, oy kullanma işlemi yapılacak seçim merkezlerinde salgının yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir alınacak. Hükûmetin aldığı kararla, seçmenler, oy kullanmak üzere geldiği seçim merkezlerine girerken maske takacak ve dezenfektan jel kullanacak. Oy kullanmak için sırada bekleyen kişilerin arasında en az 1 metre mesafe korunacak. Fransızlar, oy kullanma işlemi için kendi kalemlerini getirebilecek. Seçim merkezleri, yarım saatte bir temizlenecek.