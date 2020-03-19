İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1284'e yükseldi
19.03.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koonavirüs,korona,virüs,
689209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689209.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER