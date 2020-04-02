Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı ülkeler, Çin'i koronavirüsü ilk etapta sakladığı ve dünyayı geç bilgilendirdiği yönünde suçlamıştı. Çin Başkonsolosluğu konuya açıklık getirdi ve virüsle ilgili gün gün zaman haritası yayınladı. Çin Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aralık sonunda virüsü fark ettik. Ocak ayı başında dünyayla bilgi paylaşımında bulunduk ve 23 Ocak itibarıyla virüsün dış dünya ile bağlantısını kestik. Bütün dünya, Çin'in ocaktan beri virüsle mücadele ettiğini biliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üst üste Çin'in yaptıklarını takdir eden açıklamalarda bulundu ve Çin'in diğer ülkelerin hazırlanması için değerli bir zaman dilimi kazandırdığını söyledi. Aradan bir ay geçtikten sonra Avrupa ve ABD'de de virüs patlak gösterdi. Çin her zaman açık ve şeffaf oldu. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yaptıklarını ve şeffaflığımızı takdir etmişti...

Başkonsolosluk, Hubei'deki bütün şehirlerde karantinaların kaldırıldığını, Vuhan şehrinin ise 8 Nisan'da karantinadan çıkarılacağını ifade etti.

VİDEOYA TEPKİ

Türkiye'de bazı yayın organları, virüsün çıkmasına yol açtığı iddia edilen yarasa yemeğinin Çin'de yeniden revaçta olduğunu iddia etmişti. Haberle birlikte sunulan videonun gerçekleri yansıtmadığı da ifade edildi. Çin Başkonsolosluğu, videonun Çin'de çekilmediğini, yarasa ya da pangolinin sofralarında yer almadığını ifade etti. Başkonsolosluk "Böyle gerçek dışı video ve yalan haber yapmak, 1 Nisan şakası mı?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu arada söz konusu videonun da Endonezya'da çekildiği ortaya çıktı.