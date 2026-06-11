Sivasspor’da merakla beklenen genel kurul toplantısı ertelendi. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, genel kurulun 22 Haziran'a alındığını duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da hafta sonu yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’e ertelendi.

"FUTBOLCULARA ÖDEME YAPILACAK"

Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz imzasıyla yapılan açıklamada, "Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

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